Barcellona, definito il programma per onorare San Sebastiano: oggi alle 18 l’esposizione del simulacro

La parrocchia di San Sebastiano di Barcellona Pozzo di Gotto ha definito il programma per onorare il Santo patrono della città del Longano.

Le limitazioni della pandemia impediranno anche quest’anno la tradizionale processione del simulacro per le vie del centro cittadino, ma il parroco Tindaro Iannelli ha predisposto tutta una serie di appuntamenti di preghiera da oggi fino al 20 gennaio, giorno della festa di San Sebastiano. Si inizia oggi con l’esposizione del simulacro del Santo all’interno della Basilica minore, per poi proseguire con i momenti di preghiera delle 17:30 dedicati alla comunità parrocchiale (11 gennaio), ai governanti ed amministratori (12 gennaio), alle vocazioni (13 gennaio), ai malati (14 gennaio), agli operatori pastorali (15 gennaio), alle famiglie (16 gennaio), ai poveri (17 gennaio), al volontariato (18 gennaio) ed ai giovani (19 gennaio). Il 18 ed il 19 gennaio alle 19 ci saranno i vespri di San Sebastiano, che precederanno gli appuntamenti liturgici del 20 gennaio. Nel giorno della festa saranno officiate le messe alle 9, alle 17:30 ed alle 19:30, con la celebrazione eucaristica delle 11 presieduta da mons. Cesare Di Pietro, vescovo ausiliare di Messina, Lipari e Santa Lucia del Mela. Non mancherà il momento ricreativo con i tradizionali giochi d’artificio affidati alla ditta Paola Tindara Costa di Barcellona.