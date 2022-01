Frana a Gala, viabilità interrotta e pericolo per i residenti di via Monastero

Cede il muro di contenimento di un rudere che resta in bilico, viabilità interrotta e pericolo per i residenti

Nel corso di questo pomeriggio, alle ore 18 circa, un improvviso cedimento del muro di contenimento di un rudere ha causato un importante frana tra il numero civico 4 ed il 6 di via Monastero, nella frazione Gala di Barcellona.



La frana ha causato l’interruzione del transito sia con mezzi che pedonale. Il rudere di fabbricato non è crollato, ma è in bilico e potrebbe precipitare sui fabbricati sottostanti, soprattutto con il persistere della pioggia.



Allertato il 112, sono immediatamente intervenuti i Vigili della Polizia Municipale di Barcellona, i vigili del fuoco, l’ufficio tecnico comunale nelle persone dell’Ing. Santoro e del Geometra reperibile Cappellano, dell’addetto all’ufficio Antonino Caliri.



La zona è stata isolata, provvedendo allo sgombero dei residenti dai fabbricati in pericolo con l’impegno di intervenire immediatamente con il sorgere del sole per mettere in sicurezza l’area.