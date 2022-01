Barcellona, la pioggia non ferma il ricordo dell’anniversario dell’omicidio di Beppe Alfano

La pioggia battente, che sta cadendo da ore su Barcellona Pozzo di Gotto, non ha fermato la cerimonia di commemorazione per il 29esimo anniversario dell’omicidio di Beppe Alfano, avvenuto la sera dell’8 gennaio 1993 in via Marconi.

Alla deposizione di una corona d’alloro erano presenti il sindaco Pinuccio Calabrò ed i rappresentanti delle Forze dell’Ordine, Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Stradale, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria e Polizia municipale, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali. Sul posto c’erano anche i volontari della Croce Rossa Italiana e della Protezione Civile Club Radio CB. Le restrizioni anticovid hanno impedito ai familiari di Alfano di raggiungere Barcellona, ma il figlio Chicco ha inviato un messaggio per annunciare la loro giustificata assenza e per ringraziare coloro che hanno ricordato quel tragico evento. La benedizione della corona l’alloro è stata affidato al vicario foraneo Giuseppe Currò.