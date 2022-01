La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona ha ricordato la tradizione della Befana

E’ stata una serata all’insegna dei ricordi e delle tradizioni popolari d’un passato quella vissuta ieri sera presso la sede della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Barcellona P.G.

Il sodalizio, che vanta 160 anni di storia, nonostante il momento difficile per le limitazioni della pandemia, non intende far dimenticare alle generazioni presenti e future. Per questo motivo nel giorno dell’Epifania sono stati invitati due suonatori di zampogna, che hanno intonato canti natalizi e riscaldato l’atmosfera dell’androne dell’antico palazzo Nicolaci al cui interno è allestito un artistico presepe in cui si intravedono alcuni scorci della nostra città, tra cui il complesso dei basiliani, l’antica chiesetta di Sant’Andrea con il tipico portale con all’interno la Natività.

I due maestri zampognari Stefano Iarrera e Sebastiano Caliri custodi della tradizione della “ciaramedda”, i cui strumenti sono stati realizzati e costruiti da loro stessi secondo le consuetudini e i metodi artigianali della tradizione, si sono spostati intonando i loro melodiosi suoni all’esterno del palazzo, nel cortile in cui il giorno della ricorrenza dell’Immacolata Concezione è stata intronizzata e benedetta dall’arciprete della basilica di San Sebastiano Martire padre Tindaro Iannello, la ceramica raffigurante Nostra Signora di Luján proveniente dall’Argentina donata in occasione degli scambi culturali nel 2005, precedentemente incastonata e collocata su di una apposita struttura metallica.

Erano presenti all’evento oltre ai soci e familiari del sodalizio il presidente Filippo Castellano, il vicepresidente Eduardo Bisignani, il presidente onorario della Pro Loco “A. Manganaro” prof. Gino Trapani e il componente del consiglio direttivo Giuseppe Giunta e le consigliere comunali Ilenia Torre e Melangela Scolaro.