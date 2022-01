Il sindaco Pinuccio Calabrò sulle scuole ha chiesto il parere dell’ASP per tutti i comuni del Distretto D28

I Comuni del Distretto socio-sanitario D28 hanno condiviso la decisione di chiedere all’ASP Messina il parere sull’opportunità di rinviare l’apertura in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, davanti alla crescita dei contagi ed alla difficoltà nel tracciamento, registrato soprattutto nei comuni del comprensorio barcellonese.

La lettera firmata dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, città capofila del Distretto D28, chiede all’autorità sanitaria di valutare l’opportunità di disporre la sospensione dell’attività didattica in presenza, per consentire un adeguato tracciamento nella popolazione scolastica. I comuni del Distretto di Barcellona sono quelli di Castroreale, Merì, Terme Vigliatore, Rodì Milici, Furnari, Falcone, Mazzarrà Sant’Andrea, Tripi, Basicò, Montalbano Elicona, Novara di Sicilia e Fondachelli Fantina.

“Gli ultimi giorni – scrive Calabrò – hanno registrato un incremento esponenziale del numero dei contagiati da Covid-19. La situazione ha alimentato preoccupazioni nelle famiglie. Per questo motivo, in data odierna, in qualità di Sindaco del Comune capofila del Distretto socio/sanitario n. 28, ho chiesto un parere al Commissario ad acta per l’emergenza territoriale da COVID-19 della Provincia di Messina ed al Dirigente del Dipartimento di Prevenzione ASP Messina circa la possibile sospensione delle attività scolastiche. Ricordo che con nota del 30/11/2021, prot. 0109791, la Prefettura di Messina ha ribadito che eventuali ordinanze sindacali di chiusura delle istituzioni scolastiche devono essere accompagnate da preventivo parere tecnico-sanitario della locale ASP. Acquisito il parere si procederà conformemente a quanto “consigliato” dall’Ente competente”.

Si attende adesso la decisione dell’autorità sanitaria, davanti ad una stima al ribasso di oltre un migliaio di contagi nell’area del Distretto D28 ed alla saturazione dei posti letto Covid nei presidi della provincia di Messina, con un tracciamento condizionato dal gran numero di tamponi eseguiti nelle ultime settimane, che non hanno ancora avuto un esito.