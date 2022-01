Covid-19, i sindaci di 18 Comuni dei Nebrodi rinviano l’apertura delle scuole: richieste anche dai centri tirrenici

Il ritorno a scuola in Sicilia resta al centro della cronaca, tra sindaci che annunciano la decisione di rinviare l’apertura degli istituti in presenza come Mazzarrà Sant’Andrea ed altri come i 18 centri nebroidei che hanno già ottenuto il parere favorevole dell’Asp di riferimento per posticipare il rientro in aula al 17 gennaio. A livello regionale molti dirigenti hanno sottoscritto una lettera, proposta a livello nazionale da altre scuole, per chiedere al presidente del Consiglio, Mario Draghi, al ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, e ai presidenti delle Regioni e delle Province autonome che la ripresa delle lezioni avvenga in modalità Dad per almeno due settimane dalla data del 10 gennaio. Tra queste ci sono anche le dirigenti degli Istituti comprensivi di Torregrotta, Saponara e Pace del Mela.

A Barcellona Pozzo di Gotto il sindaco Pinuccio Calabrò ha chiesto il parere all’autorità sanitaria per l’eventuale rinvio dell’apertura della scuole, che in modo autonomo si stanno organizzando con gli screening gratuiti per alunni e docenti. Oggi in piazza Mercato dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18 l’Usca effettuerà i tamponi gratuiti per gli istituti comprensivi Capuana e Militi, mentre domani pomeriggio saranno coinvolti alunni e docenti dell’istituto comprensivo Bastiano Genovese.

Alla base della richiesta dei dirigenti coinvolti nell’appello ci sono le indubbie difficoltà nel garantire al rientro in classe un’adeguata formazione per gli alunni, dovendo fronteggiare le assenze di docenti e studenti per positività al Covid o per contatti con positivi. Il rischio di una frammentazione dell’orario scolastico mette in discussione anche la possibilità di svolgere con regolarità le lezioni in presenza. Da alcuni dirigenti e docenti arriva così un appello alla Dad per un periodo limitato di tempo, così da frenare gli effetti del picco dei contagi, per poi riprendere con la necessaria serenità l’attività in presenza.