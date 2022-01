L’Asp Messina chiede la zona arancione per la provincia di Messina: con il “sì” della Regione, le scuole andranno in Dad

L’Asp di Messina, preso atto dell’aumento vertiginoso dei contagi, dopo la riunione di stamani in Prefettura e dopo un confronto telefonico con l’assessore Regionale alla Salute Ruggero Razza, ha deciso di chiedere la zona arancione per la città di Messina e per l’intera provincia.

La Regione dovrebbe accogliere nelle prossime ore la richiesta dell’Asp e solo dopo il parere sulla richiesta, che secondo le ultime indicazioni sarà positivo, i sindaci dei territori interessati potranno in seguito decidere di chiudere le scuole e di prevedere la modalità Dad per le prossime due settimane. Contestualmente l’Asp Messina lavorerà per potenziare i numero di posti letto Covid negli ospedali di Messina e provincia, dal momento che la disponibilità è ormai quasi del tutto esaurita.

Domani sarà quindi il giorno in cui i sindaci, compresi quelli del Distretto D28 di Barcellona di Pozzo di Gotto, che avevano presentato una precisa richiesta, potranno procedere alla pubblicazione delle ordinanze di chiusura della scuole per un periodo che potrebbe variare tra una e due settimane. La conferma arriva dal primo cittadino della città del Longano, Pinuccio Calabrò: “Abbiamo avuto i primi riscontri alla nostra richiesta e domani avremo il parere che ci consentirà di procedere alla chiusura delle scuole. Ci confronteremo con gli altri colleghi del Distretto che hanno seguito l’iter previsto dal Prefetto, per definire i tempi del provvedimento in base alle indicazioni dell’autorità sanitaria”. I sindaci di Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant’Andrea e Furnari hanno già pubblicato le relative ordinanze, preoccupati dalla situazione di incertezza sui numeri del contagio all’interno dei loro Comuni, riscontrata nei giorni scorsi.