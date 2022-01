Mazzarrà Sant’Andrea, il sindaco Pietrafitta annuncia la chiusura delle scuole: “Troppi positivi tra i ragazzi”

Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea Carmelo Pietrafitta ha annunciato sul suo profilo social la decisione di chiudere le scuole del centro tirrenico dal 10 al 14 gennaio. “La situazione epidemiologica è in costante peggioramento. I dati ufficialmente riportano 18 positivi, ma dalle informazioni raccolte direttamente dai cittadini il totale degli attuali positivi è 48”.

Il primo cittadino ha così deciso di disporre con una propria ordinanza la chiusura delle scuole fino al 14, con il ritorno in classe per il 17 gennaio. “Sinceramente la scelta sulle scuole del Governo Nazionale è incomprensibile di fronte ad un aumento esponenziale dei contagiati e dei ricoverati in ospedale. Diventa ancora più incomprensibile in quanto, numeri alla mano, sono purtroppo i più giovani che, non avendo adeguata copertura vaccinale, si infettano diventando veicolo involontario di trasmissione del virus. Nella nostra comunità abbiamo un’incidenza settimanale di circa 600 casi ogni 100.000 abitanti: numeri da zona rossa che fra le altre cose non consentono l’apertura delle scuole. Nella qualità di massima autorità sanitaria locale emetterò apposita ordinanza di chiusura a tutela della salute dei miei concittadini”.

Sulla stessa posizione sembrano indirizzati anche il sindaco di Novara di Sicilia Gino Bertolami ed il collega di Furnari Maurizio Crimi. A Novara di Sicilia i dati ufficiali (con meno di 10 positivi) non corrispondono alla situazione reale dei contagi, così come a Furnari dove il primo cittadino è pronto firmare l’ordinanza di chiusura se non arriverà un provvedimento da parte della Regione. Sulla stessa lunghezza d’onda è il primo cittadino di Terme Vigliatore (che sarà zona arancione fino al 12 gennaio) Bartolo Cipriano.