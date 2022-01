L’ass. Genius Loci: “La riqualificazione dei Basiliani non include la Chiesa di proprietà della Curia”

La “Genius Loci”, nel prendere atto con soddisfazione del finanziamento ministeriale del Progetto di riqualificazione del Complesso Monumentale dei Basiliani, sottolinea come l’intervento non comprenda l’attigua chiesa più volte oggetto di atti vandalici e sacrileghi.

“Il complesso Monumentale, realizzato nella seconda metà del Settecento da monaci basiliani, – si legge in una nota – è costituito dalla Chiesa dei Basiliani (di proprietà della Curia) e dall’ex Monastero Basiliano (di proprietà comunale). La Genius Loci, da anni, ha portato avanti una battaglia sociale e culturale per sollecitare gli interventi di restauro, riqualificazione, salvaguardia e valorizzazione dei Basiliani. Adesso possiamo dire che finalmente si fa sul serio! Ci auguriamo, così, che possano essere rivisti quei lavori di riqualificazione ultimati il 4 gennaio del 2017, con molte polemiche, perché non rispettate e disconosciute alcune indicazioni date dalla Soprintendenza. Ci auguriamo che l’area da riqualificare smetta di rimanere ostaggio di pastori per la presenza di ovili e di incivili che continuano giorno e notte a scaricare rifiuti“.

L’associazione ricorda anche che tutta l’area da riqualificare è destinata dal PRG a un parco denominato “Parco Monte Croci”. “Lato monte è previsto il recupero di manufatti etno-antropologici e la realizzazione di spazi per il tempo libero, mentre sul lato che si affaccia sul quartiere Immacolata è previsto “Verde pubblico attrezzato a parco”. Dopo anni di abbandono, di ruberie, di continuo declino e degrado, di finanziamenti annunciati ma non finanziati, si fa sul serio. Questo “luogo del cuore”, questo bene culturale che appartiene alla città e alle future generazioni, rappresenta, assieme al campanile del Monastero di Gala e al Tempio e Grotta di Santa Venera, la più importante eredità, edificata nel 1776, lasciataci dai monaci basiliani“.