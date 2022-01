Covid-19, quasi 220 mila nuovi positivi in Italia: record anche in Sicilia con 14.269 contagi in 24 ore

Continua la crescita dei numeri del contagio da Covid-19 con il record di positivi in un giorno sia in Italia (219.441 i positivi) sia in Sicilia (14.269). La situazione è certamente preoccupante soprattutto dopo che si è raddoppiato anche il tasso di positività passato dal 12 al 24 per cento. In Sicilia gli attuali positivi sono 80.116 ed i decessi dall’inizio della pandemia sono stati 7.634 (19 nelle ultime 24 ore). A livello provinciale, Palermo registra 3.210 casi, Catania 3.377 e Messina 1.502.

Crescono anche i ricoveri in ospedale che oggi sono 1.063, con 35 casi in più rispetto a ieri. Sul totale sono 119 i pazienti in terapia intensiva, quattro in più rispetto alla giornata precedente. A Palermo la situazione negli ospedali è molto critica, tanto che sono stati realizzati tre ospedali da campo davanti ad altrettante strutture ospedaliere.

Cresce l’attenzione per il rientro a scuola e il primo sindaco siciliano, Salvatore Castrovinci di Torrenova, ha firmato l’ordinanza con cui dispone il rientro degli studenti per il 17 gennaio. La richiesta di chiusura è stata avanzata anche dai sindaci di Trapani e Marsala, mentre l’Anci Sicilia, in una nota inviata al presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci e all’assessore regionale dell’istruzione e della formazione professionale, Roberto Lagalla, ha chiesto che il rientro alle lezioni in Dad, almeno per le scuole primarie, da lunedì 10 gennaio. Il sindaco di Messina Cateno De Luca incontra domani il Prefetto per chiedere due settimane di chiusura per tutti gli istituti scolastici.