Covid-19, Barcellona torna in zona gialla: i positivi “ufficiali” salgono fino a 762. I dati degli altri Comuni

Il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, non ha prorogato la zona arancione per Barcellona Pozzo di Gotto, che torna quindi in zona gialla, nonostante la crescita costante dei dati ufficiali forniti dalla piattaforma Asl.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha segnalato 762 positivi barcellonesi, con la somministrazione 875 i vaccini nella giornata di ieri. Al momento sono 31 i pazienti ricoverati al centro COVID-19, di cui tre sono barcellonesi. “Barcellona torna in zona gialla – ha scritto il primo cittadino – perchè, nonostante il numero dei contagiati, risultano positivi gli altri indicatori dalla percentuale alta dei vaccinati e numero minimo di persone ospedalizzate”.

I dati sono quelli ufficiali, che, come accade in altri centri della provincia, sono condizionati dai fisiologici ritardi nelle comunicazioni dei tamponi.

Nel comprensorio, sempre secondo gli ultimi aggiornamenti riferiti dai sindaci, si registrano 111 positivi a Terme Vigliatore, 362 a Milazzo, 128 ad Oliveri, 60 a Montalbano Elicona, 37 a Furnari, 39 a Mazzarrà Sant’Andrea e 49 a Falcone. I numeri sono certamente calcolati in difetto rispetto ad un andamento del contagio sempre più crescente.