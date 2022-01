L’Igea chiude il mercato in entrata con l’arrivo dell’attaccante rumeno Voinea

E’ stato presentato stamattina allo stadio D’Alcontres Barone l’ultimo arrivato in casa Igea 1946, Petrisor Voinea, attaccante rumeno classe 1990 cresciuto nel Livorno, con esperienza in tutto il mondo.

Voinea ha iniziato a lavorare con i compagni da alcuni giorni, dopo aver vissuta una prima parte di stagione con il Victor San Martino, quinta forza del girone C di Eccellenza. Nel suo curriculum la neo punta giallorossa, chiamata a far dimenticare Pavisich, ammaliato dalle sirene della serie D toscana, vanta svariate esperienze in giro per il mondo, avendo disputato tornei in Arabia Saudita, Malesia, Romania (in massima serie con il Petrolul Ploiesti), Vietnam, Hong Kong, oltre ad aver giocato agli inizi della sua carriera nella Recanatese, nella Sangiustese e nella Sambenedettese.

Alla presentazione hanno partecipato il presidente Stefano Barresi, il presidente onorario Concetto Miano, il vice presidente Marco De Pasquale, il direttore sportivo Massimo Italiano e Antonio Suppa, che ha seguito la trattativa per l’ingaggio del nuovo attaccante giallorosso. Il mercato igeano si può considerare chiuso, con gli arrivi del terzino sinistro Ivan Gnicewicz e dell’attaccante Giorgio Stassi e le partenze di Santiago Pavisich e Ninnì Carrello.

Nelle sue prime dichiarazioni, Voinea ha sottolineato l’intesa che sta maturando in questi primi giorni d’allenamento con i nuovi compagni e la consapevolezza di dover dare il massimo fino alla fine del campionato per contribuire ai successi della squadra ed al raggiungimento del sogno giallorosso di tornare in serie D.