La Pro Loco Manganaro plaude al recupero del monastero dei Basiliani ed auspica il recupero anche di altri siti basiliani

Il consiglio direttivo della Pro Loco Manganaro plaude all’assegnazione del finanziamento per il restauro del complesso monastico dei Basiliani, annunciato a fine anno dal sindaco Pinuccio Calabrò, su istanza predisposta dall’architetto Salvatore Fazio e dagli ingegneri Nunzio Santoro e Carmelo Perdichizzi. Nel solco della sua tradizione, votata da sempre alla valorizzazione della presenza basiliana in città, l’associazione intitolata al grecista professor Alessandro Manganaro, auspica anche un intervento di salvaguarda del Tempietto di Santa Venera e di ciò che resta del convento di Gala.

“Il monastero basiliano di Barcellona Pozzo di Gotto risale alla fine del XVIII secolo, quando i monaci si spostarono in pianura, dopo essere stati sin dal medioevo a Gala, dove la chiesa annessa al convento era dedicata alla Madonna del latte (Galaktotrophousa). Non bisogna quindi dimenticare che occorre provvedere anche a salvare dal degrado il Tempietto di S. Venera e ciò che resta del convento di Gala. Inoltre si dovrebbe rendere operativo il progetto territoriale che prevede un percorso in altri siti basiliani, che si trovano in quello che una volta si chiamava il Val Demone, al fine di rendere turisticamente appetibile il patrimonio comune di ascendenza grecobizantina, in collaborazione con le Associazioni “S. Nilo” e “Itinerari basiliani” che operano in tutta la provincia di Messina.

Il direttivo ha quindi ricordato l’impegno profuso della Pro Loco “Manganaro” per diffondere la conoscenza della cultura basiliana sul territorio. “Questo percorso è iniziato nel giugno del 1999, quando in un numero unico della rivista della Provincia di Messina, sono stati pubblicati molti articoli, tra i quali uno dedicato da Gino Trapani alla Madonna del latte, corredato con molte foto relative alla presenza dei culti italogreci nel nostro territorio. Nell’ottobre del 2005 insieme al Lions club è stato ricordato il 900° anniversario della rifondazione del monastero basiliano di Gala, testimoniato dal Diploma della contessa Adelaide, che nel 1105 era reggente della Sicilia dopo la morte del marito, il conte Ruggero d’Altavilla. In quella occasione Gino Trapani ha curato la pubblicazione degli Atti del convegno, durante il quale è stato evidenziato il ruolo dei basiliani nel comprensorio della piana, nelle cui chiese (fino al quindicesimo secolo) si celebrava in rito greco. Sono state illustrate molte delle testimonianze (che si trovano ancora oggi nelle nostre chiese) di quadri e statue di santi italo greci, il cui culto fu diffuso dai basiliani e di cui – spesso senza saperlo – molti concittadini portano i nomi di battesimo – Andrea, Nicola, Biagio, Itria, Venera, ecc. – (un centinaio di cognomi di origine greca sono stati documentati dal presidente della Comunità ellenica dello Stretto, professore Daniele Macris). Negli ultimi anni altre associazioni si sono unite nell’intento di rimuovere dall’oblio la storia culturale del territorio e per giustificare la richiesta di un consistente finanziamento, che finalmente è arrivato”.