Il Governo vara le nuove norme: per gli over 50 obbligo vaccinale e stop allo stipendio senza Super Green pass

Il Governo nazionale ha varato le nuove disposizione per provare a fronteggiare la diffusione della pandemia, che appare al momento fuori controllo. I numeri dei contagi salgono in tutta Italia e si registrano le prime difficoltà per le strutture ospedaliere, come a Palermo dove si è create in serata la fila della ambulanza che non riescono ad essere accettate dai Pronto soccorso.

La politica, dopo un acceso confronto interno tra i diversi partiti che sostengono il governo Draghi, ha cercato il compromesso tra le diverse posizioni, disponendo l’obbligo del vaccino per gli over 50 con il blocco degli stipendi per i dipendenti che non hanno il Super green pass. Sarà necessario il semplice Green pass, quello ottenuto anche con il solo tampone negativo, per accedere nei negozi e nelle attività che forniscono servizi per la persona, come parrucchieri, barbieri e centri estetici. Sollevano perplessità le disposizioni sulle scuole, soprattutto per le scuole di secondo grado, dove studenti e docenti saranno esposti al contagio fino a quando non saranno accertati almeno quattro positivi nella classe.

Ecco le disposizioni che sono inserite nell’ultima bozza del decreto:

Obbligo del vaccino per gli Over 50

In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata “la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.

L’obbligo vale fino al 15 giugno. Sono esentati i casi di “accertato pericolo per la salute”, attestate dal medico di medicina generale o dal medico vaccinatore.

Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

Super Green Pass al lavoro per gli over 50 dal 15 febbraio

L’obbligo di vaccinazione sarà di fatto operativo a partire dal 15 febbraio, quando il Super Green Pass sarà obbligatorio per i lavoratori pubblici e privati – compresi quelli in ambito giudiziario e i magistrati – che hanno compiuto i 50 anni. Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”.

L’accesso ai luoghi di lavoro senza certificato che attesti vaccino o guarigione è vietato e chi non rispetta il divieto subirà una sanzione amministrativa tra 600 e 1500 euro. Tutte le imprese, senza eccezione dunque sul numero complessivo di dipendenti, potranno sostituire i lavoratori sospesi perché sprovvisti di certificazione verde. La sostituzione rimane di dieci giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Green Pass base per lo shopping o il parrucchiere

La bozza introduce una stretta per l’accesso a negozi, uffici pubblici, poste, banche e altri luoghi, come i centri commerciali. Se finora non era necessaria alcuna certificazione per l’accesso a questi luoghi, dal 20 gennaio fino al 31 marzo 2022, per andare dal parrucchiere o dall’estetista, e per l’accesso a tutti gli altri servizi alla persona, servirà il Green pass base, ovvero la versione 3G: vaccino, guarigione o tampone. La bozza prevedeva, ma la Lega l’ha fatta decadere, che servisse addirittura il Super Green Pass, ovvero il 2g.

Sono escluse quelle attività necessarie ad esigenze essenziali e primarie della persona, come ad esempio farmacie, alimentari e supermercati.

Scuola, alle superiori con 3 contagi i non vaccinati in dad

Novità decise anche per quanto riguarda la scuola e la didattica a distanza. Alle elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad. Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al quarto caso in classe, mentre con tre casi solo i vaccinati resterebbero in presenza e comunque monitorati (Dad per i non vaccinati). Anche alle superiori, con fino a due casi è prevista autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.

Test gratis agli studenti in autosorveglianza

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente. Per questo tipo di misura, il Commissario per l’Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio.