Boom di contagi in Sicilia (7.328), con 1032 ricoveri e 115 in terapia intensiva: a Messina sono 1.491

I dati ufficiali diffusi dalla Ministero della Sanità registra un record assoluto a livello nazionale (oltre 189 mila positivi in un giorno), ma anche in Sicilia con ben 7.328 contagi riscontrati dall’autorità sanitaria. Tenuto conto dei ritardi nell’inserimento dei dati dei positivi, confermato anche dalle parole del sindaco di Oliveri (vedi l’articolo), il numero almeno in Sicilia potrebbe essere clamorosamente in difetto rispetto all’andamento reale della pandemia.

In Sicilia, i morti sono 32 ed i ricoveri sono saliti a 1032 con 115 i terapia intensiva. Il totale degli attuali contagiati si attesta a quota 400.459. Sul fronte del contagio nelle singole province Messina è la prima con 1491, seguita da Palermo con 1220 casi, Catania 934, Caltanissetta 746, Trapani 697, Agrigento 681, Ragusa 558, Enna 558 e Siracusa 425.

La nota positiva arrivano dall’aumento delle vaccinazioni, con oltre mille somministrazioni ad esempio presso l’hub di Barcellona.