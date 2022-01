Covid-19, crescono ancora i positivi ed è caos sui ritardi nei dati ufficiali: la Regione dovrà decide sulla scuola

Il numero dei contagi continua a salire anche in Sicilia ed a Barcellona (692 positivi secondo i dati diffusi ieri dal sindaco Pinuccio Calabrò dalla piattaforma Asp).

Molti sindaci del comprensorio, oltre al primo cittadino di Castroreale Alessandro Portaro, hanno però sottolineato il ritardo nella comunicazione di dati ufficiali, tanto da spingere alcuni di loro a chiedere direttamente ai cittadini di contattare gli uffici comunali per comunicare la loro positività e consentire la giusta assistenza sanitaria e logistica. E’ il caso di Furnari, Novara di Sicilia, Mazzarrà Sant’Andrea e Falcone, dove i sindaci Maurizio Crimi, Gino Bertolami, Carmelo Pietrafitta e Nino Genovese hanno proprio lanciato sui social un appello in tal senso ai concittadini risultati positivi. Grande incertezza sui dati è riferita anche dal sindaco di Terme Vigliatore Bartolo Cipriano, che ritiene non veritiero il dato di 84 positivi al 31 dicembre 2021. Ad Oliveri il sindaco Francesco Iarrera si è organizzato per raccogliere i dati direttamente dal territorio con numeri importante sotto il profilo del contagio. Nel borgo marinaro alle pendici del Tindari sono 94 i positivi e 61 le famiglie coinvolte in quarantene. Alcuni sindaci sono pronti a chiudere

In questo quadro così incerto si inseriscono non solo le scuse dell’assessore Ruggero Razza sui ritardi nella comunicazione, ma anche le parole del presidente Nello Musumeci rilasciata al Tgcom24: “Il dibattito è aperto, nelle prossime ore dovremmo incontrarci con gli altri presidenti di regione. Noi domani a Palermo avremo un incontro con l’assessore all’Istruzione per vedere quale possa essere la soluzione migliore. Il cuore e la ragione si scontrano. L’ultima cosa che vorrei chiudere sono le scuole. La speranza è che si possano abbassare i contagi ed evitare ulteriori misure restrittive – dice ancora il governatore siciliano – e non abbiamo nessuna difficoltà a ripartire il 10 gennaio. Lo faremo solo se la linea dei contagi si dovesse abbassare”.