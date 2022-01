Barcellona, muore il padre di un detenuto. Il Giudice lo autorizza per i funerali ma non c’è personale per il trasferimento

Un detenuto presso il carcere di Barcellona, autorizzato dal Giudice a partecipare alle esequie del padre, non è stato trasferito al cimitero di Castroreale dove era prevista la benedizione della salma. Secondo quanto riferito dai legali del detenuto, Antonino Centorrino e Dorella Aliquò, la Direzione Penitenziaria avrebbe motivato la mancata traduzione dell’uomo per una difficoltà organizzativa e per la carenza di personale. Si tratta di una vicenda che lascia l’amaro in bocca, ma che conferma le difficoltà del sistema penitenziario, più volte denunciato dalle organizzazioni sindacali.

“Nelle giornata di ieri – riferiscono i due avvocati – veniva a mancare il padre del nostro assistito, dopo breve ed improvvisa malattia, che non permetteva allo stesso imputato di averne notizia, se non al momento della dipartita del congiunto. Appreso il triste evento, il detenuto ci chiedeva di poter partecipare alle esequie funebri che si sarebbero tenute in data odierna nel comune di Castroreale, per poter porgere l’ultimo saluto al compianto padre. Ritenuta la richiesta senz’altro legittima giuridicamente ed umanamente, abbiamo depositato l’istanza autorizzativa presso la cancelleria del Giudice competente. Alla nostra istanza il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole, il Giudice designato ne autorizzava la traduzione, ma la Direzione Penitenziaria tuttavia non disponeva la traduzione dell’imputato. Di ciò se ne apprendeva la notizia solo per “fatti concludenti” poiché vana e dolorosa è stata l’attesa dei familiari che chiedevano al sacerdote officiante le funzioni religiose di tardarne l’inizio sperando il sopraggiungere – mai avvenuto – del figlio detenuto “autorizzato”! Giova precisare che le esequie funebri si sarebbero tenute presso il cimitero (in luogo all’aperto) e nel ristretto numero dei familiari, tanto per sgombrare il campo da eventuali esigenze epidemiologiche che ben sarebbero state garantite”.

Ad oggi, i difensori hanno appreso che la mancata traduzione è da imputare a non meglio precisati motivi organizzativi e ad invocate carenze di organico: “Non possiamo non dolerci dinanzi a siffatti episodi che meritano stigmatizzazione sociale. La pena e la detenzione non possono tradursi in afflizione, e non può accettarsi che un “contrattempo organizzativo” privi un figlio (perché come tale va trattato e non come detenuto) della possibilità di salutare per l’ultima volta il proprio genitore”.

Restiamo a disposizione per raccogliere eventuali dichiarazioni da parte della Direzione penitenziaria di Barcellona.