Polemiche sui fondi per il Mandanici, interviene l’esperto Munafò: “La cultura e il teatro sono vita”

L’esperto del sindaco per il Teatro Mandanici, Alberto Munafò, ha diffuso una nota con cui contesta le dichiarazioni del capogruppo del PD di Barcellona Pozzo di Gotto, David Bongiovanni, in merito agli stanziamenti di 200 mila euro per gli spettacoli del teatro Mandanici.

L’esponente del partito d’opposizione in consiglio comunale aveva presentato alcuni emendamenti, chiedendo lo storno dei 200 mila euro inseriti nel capitolo del Teatro Mandanici, per finanziare altre iniziative, sostenendo anche attraverso la stampa che “è inaccettabile che in un momento di difficoltà finanziaria si stanzino 200 mila Euro per gli spettacoli teatrali”.

Alberto Munafò, che dal 2021 sta lavorando per programmare gli spettacoli presso il teatro comunale, nonostante le evidenti difficoltà legate alle restrizioni della pandemia, ha stigmatizzato il termine “inaccettabile” affiancato all’attività culturale: “Questa frase è la più formidabile riprova della crisi culturale, sociale, di valori che sta distruggendo il nostro paese e la nazione tutta. Mi fa comprendere come il mio lavoro di esperto per la valorizzazione del teatro sia molto più gravoso di quanto non avessi immaginato prima. Mentre in tutti i paesi del mondo, Cina compresa, la cultura rappresenta il principale e imprescindibile volano di sviluppo sociale ed economico, a Barcellona Pozzo di Gotto viene vista come una inutile spesa, addirittura “inaccettabile” e si cerca di togliere decine di migliaia di euro al capitolo ad essa riservato con la motivazione che tanto con qualche spettacolo in meno si può campare lo stesso.

L’esperto ricorda nella nota le somme stanziate per le attività teatrali a Catania o Palermo con bilanci di 15, 20, 30 milioni di euro: “I teatri nostri cugini per una sola recita spendono più di quanto noi abbiamo a disposizione per tutta la stagione e addirittura questa cifra viene considerata eccessiva dalla sinistra, che teoricamente dovrebbe essere custode della cultura. Non basta dire che la cultura è fondamentale per un popolo civile o che ogni euro speso in cultura genera ricadute economiche sul territorio per oltre 2 Euro e mezzo (quindi non è una spesa ma un eccellente investimento). Il punto è che l’arte è il motivo per cui valga la pena vivere in un mondo così grigio e ingiusto, è il fondamento delle civiltà. Noi siamo la culla della civiltà, del belcanto, la patria di Dante, Michelangelo, Raffaello, Verdi, Puccini, la sede del più antico Parlamento d’Europa, ma troppo spesso dimentichiamo tutto ciò, per tornare quegli esseri primitivi per i quali i bisogni sono mangiare e dormire. Ringrazio il Consiglio Comunale e l’Amministrazione per aver tenuto duro sul punto e mantenuto lo stanziamento“.