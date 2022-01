La Lnd con un comunicato Ufficiale ha ufficializzato la decisione di sospendere i campionati, posticipando i gironi di ritorno al prossimo 23 gennaio.

L’Igea 1946, se non ci saranno ulteriori rinvii, in base all’andamento del contagio da Covid-19, tornerà in campo al D’Alcontres Barone contro il Santa Croce. La scelta del Comitato regionale è stata quella spostare le date del campionato, così come previsto dal calendario, adeguandone soltanto la data.