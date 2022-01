Covid-19, la preoccupazione dei sindaci per il ritardo nelle comunicazioni sui contagiati

Cresce la curva del contagio in provincia, dove oggi si registrano 164 ricoveri, di cui 26 in terapia intensiva. Allo stesso modo aumenta la preoccupazione di molti sindaci del comprensorio tirrenico per il ritardo nelle comunicazioni dei positivi attraverso i canali ufficiali dell’Asp Messina.

Il sindaco di Castroreale Alessandro Portaro ha diffuso un videomessaggio con cui si confermano i dubbi sull’aggiornamento dei dati ufficiali dei positivi. Secondo quanto riferito dal primo cittadino, ci sarebbero più contagi nel centro collinare rispetto ai numeri disponibili sulla piattaforma e per questo ha chiesto ai cittadini di segnalare al Comune la loro positività per garantire la giusta assistenza, sia sotto il profilo sanitario, sia sotto l’aspetto dei servizi di raccolta dei rifiuti differenziati, che per i positivi prevedono un diverso protocollo. Analogo appello è stato lanciato sui social dal sindaco di Furnari Maurizio Crimi e di Novara di Sicilia Gino Bertolami. Il ritardo sarebbe dovuto probabilmente ai tanti tamponi eseguiti in questi giorni ed ai tempi di inserimento dei dati di tutti i positivi, che nel comprensorio tirrenico hanno abbondantemente superato il migliaio di persone.

L’assessore Ruggero Razza ha ammesso il ritardo nelle comunicazioni: ”Sono oltre 50mila i siciliani positivi, meno di mille dei quali ricoverati in strutture ospedaliere. Accanto ai positivi, come sapete, ci sono un numero ancora maggiore di persone che sono venuti con loro in contatto. Dovremmo essere in parte sollevati dalla circostanza che l’impatto della variante stia facendo emergere in modo significativo tanto casi, che tuttavia presentano una clinicità di basso impatto. Ma sono consapevole che, in Sicilia come in tutte le Regioni italiane, la gestione di decine e decine di migliaia di persone si stia rilevando particolarmente onerosa. Le nuove regole, disposte dal governo nazionale, dovrebbero determinare un sollievo organizzativo nei prossimi giorni. Ma per adesso mi rendo conto che si siano accumulati ritardi nelle comunicazioni e qualche disservizio di troppo. Me ne scuso e posso confermare che già da questa mattina il servizio drive-in per i tamponi è stato più che potenziato, con l’apertura di nuovi centri in tutta la Sicilia. Allo stesso modo le nove Aziende provinciali sono impegnate nel recuperare il ciclo comunicativo, reso più lento anche per effetto dei giorni di festa. Buona settimana e raccomando a tutti sempre il rispetto delle regole e l’adesione alla campagna vaccinale. Immaginate cosa poteva essere gestire questa mole di casi, senza l’impatto positivo del vaccino!”

Come detto ad oggi sono saliti i ricoveri, così suddivisi:

Policlinico 89 (di cui 19 in Rianimazione)

Papardo 38 (7 in Rianimazione)

Barcellona 28

Irccs Piemonte 9

Il Cutroni Zodda, con 28 ricoverati con sintomi leggeri, è tornato da oggi completamente Covid Hospital, con la sospensione di tutti gli altri servizi, esclusa la Psichiatria.