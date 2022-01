Basket, sospesi i campionati regionali fino al 16 gennaio: slitta il derby Orsa-Svincolati

Il commissario straordinario della Fip Sicilia Cristina Correnti ha comunicato alle società impegnate nei tornei regionali, compresa la Serie C Gold, la decisione di sospendere l’attività agonistica fino al 16 gennaio, considerato il forte incremento dei contagi da Covid-19 ed il rischio di falsare l’andamento dei torneo con le squadre falcidiate dal possibili casi di positività.

La scelta è stata sostenuto e condivisa dalla dirigenza dell’Orsa Basket Barcellona, che davanti ai numeri sempre più alti dei positivi al Covid nella città del Longano, aveva auspicato un rinvio degli ultimi tre match dalla stagione regolare. Slitta così il derby del Palalberti contro gli Svinvolati Milazzo, che sarà probabilmente disputato alla conclusione di questo periodo di sospensione. Le ipotesi dei recuperi restano tutte in piedi, ma ciò che potrà condizionare le scelte della Fip Sicilia sarà soprattutto l’andamento del contagio in Sicilia. Senza un calo dei numeri la possibilità di un ulteriore slittamento dei tornei non è da escludere.

La Point Line Orsa Barcellona alla ripresa del torneo potrà comunque contare sull’ultimo arrivato Pavle Kraljic, centro serbo di 207 cm. Il giocatore classe 2000 ha disputato il campionato under 19 nel 2016-2017 con la maglia del KK Nibak e dal 2017 al 2019 con quella del Radnicki Kragujevac, società militante nella seconda serie serba. La stagione successiva si accasa allo Snaefell in massima serie islandese, viaggiando a nove punti di media a partita. La scorsa stagione è ritornato in patria al KK Radnik Surdulica. Al momento non sono previsti movimenti in uscita per la formazione del tecnico Filippo Biondo, che attendere adesso di conoscere le decisioni sulla data dalla ripartenza del torneo di serie C Gold.