Barcellona, il Lions Club in lutto per la scomparsa dell’ex presidente Pippo Genovese

Il Lions Club di Barcellona ha espresso tutto il suo cordoglio nei confronti dei familiari dell’ing. Pippo Genovese, dopo aver appreso la notizia della sua scomparsa.

“Il 2022 si apre subito con una bruttissima notizia per il Lions Club di Barcellona P.G., questa notte è venuto a mancare il socio Ing. Pippo Genovese, che da tempo con umiltà, forza e coraggio lottava contro una malattia. Se n’è andato circondato dai suoi affetti più cari e lascia ricordi indelebili in tutti noi. Difficile sintetizzare cosa ha rappresentato Pippo Genovese per il Lions club di Barcellona P.G. e per l’intero movimento lionistico siciliano. Non si contano gli incarichi distrettuali ricevuti, ha ricoperto la carica di Presidente del club e più volte è stato segretario del sodalizio barcellonese.

Pippo era gentile e garbato nei modi, la sua saggezza ed esperienza rendeva impareggiabile la sua capacità di trovare una soluzione alle difficoltà guardando sempre in maniera positiva e perseguendo sempre il bene del club, Pippo è stato un grande Lions ed era una bella persona. Il Lions club di Barcellona P.G. si unisce al pianto del fratello Dott. Felice Genovese, attuale presidente del club, e del figlio e socio Giovanni e ai parenti tutti, ai quali ci stringiamo forte in un comune sentimento di cordoglio”.

La redazione di 24live.it si unisce la dolore dei familiari e dei tanti amici che lo hanno conosciuto ed apprezzato.