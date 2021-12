Una bella storia di fine anno: non firma il nuovo contratto per cedere il posto al suo collega

Giose Caliri

Si conclude con un bell’esempio di altruismo il 2021, caratterizzato spesso da rapporti sociali conflittuali, da egoismo e scarso senso di solidarietà. Ad essere protagonista ieri di quella che si può definire un’autentica lezione di vita è l’ausiliare del traffico Giose Caliri.

Ha visto la delusione negli occhi dell’unico collega rimasto fuori dalla firma dei nuovi contratti a tempo indeterminato con un aumento consistente delle ore. Così quando è arrivato il momento di firmare non ci ha pensato un attimo ed ha ceduto il posto a quel collega, padre di famiglia, che senza il suo gesto non avrebbe potuto ottenere l’agognato aumento dello stipendio. Sarà lei adesso ad aspettare alcuni mesi per poter ottenere il meritato contratto a tempo pieno presso il comando della Polizia Municipale.

Il gesto di grande altruismo è arrivato dopo la comunicazione da parte del Comune che avrebbe potuto garantire la rimodulazione dei contratti solo a tre dei quattro ausiliari del traffico in servizio presso l’ente. Per graduatoria uno di quei tre posti sarebbe toccato a Giose Caliri, che, come detto, ha messo da parte le sue ambizioni per rendere felice un’altra persona con una scelta che è stata apprezzata da tutti i suoi colleghi. Uno di loro ha voluto rendere noto questo gesto di grande altruismo, non certo consueto in un momento così complicato per la vita di tutti noi, con un messaggio sul suo profilo social, auspicando un intervento dell’amministrazione Comunale di Barcellona P.G. per consentire anche alla collega di poter coronare il suo sogno. L’invito sembra essere stato recepito dal sindaco Pinuccio Calabrò, che ha così commentato: “Onestamente mi è sempre stata simpatica, da oggi per me è un esempio … valori di altri tempi. Sarà nei miei pensieri”.

L’auspicio è che adesso vengano davvero recuperate le risorse per l’adeguamento del contratto ad una donna che ha dimostrato con i fatti tutta la sua sensibilità e la sua bontà d’animo, per altro riconosciuta da tutti coloro che l’hanno apprezzata non solo durante il servizio, ma durante il suo percorso di vita.