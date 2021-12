Gli auguri con il botto del sindaco Calabrò: finanziata la riqualificazione dei Basiliani

La fine del 2021 regala una bella sorpresa alla città del Longano, una conclusione con il botto come ha sottolineato il sindaco Pinuccio Calabrò.

Con decreto del 30/12/2021 il Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, ha infatti approvato l’elenco dei progetti beneficiari dei finanziamenti a valere sull’avviso per investimenti in progetti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale bando. Nell’elenco pubblicato dal Ministero rientra anche il Progetto di Riqualificazione del Complesso Monastico dei Basiliani per un investimento pari a €. 4.990.000,00.

“Su questa importante opera di grande valenza storica – affermano il sindaco Pinuccio Calabrò e l’assessore ai lavori pubblici Roberto Molino – si potrà sviluppare, a lavori ultimati, un progetto turistico/culturale senza precedenti: era ciò che ci chiedeva Barcellona Pozzo di Gotto. Cogliamo l’occasione per ringraziare, ancora una volta, l’arch. Salvatore Fazio, che ha curato la predisposizione dell’istanza, e con lui gli ingegneri Nunzio Santoro e Carmelo Perdichizzi che giornalmente, insieme con il personale tutto, creano le condizioni per fornire quell’apporto necessario per il raggiungimento di risultati che, in un solo anno, potevano apparire utopistici”.

Il finanziamento del progetto per la riqualificazione del Basiliani si aggiunge ai risultati ottenuti sul versante del contrasto e prevenzione del dissesto idrogeologico, attraverso i vari finanziamenti già comunicati con la conferenza stampa di ieri del Sindaco Calabrò.