Barcellona, 30 dipendenti comunali ricontrattualizzati con 30 ore settimanali

L’amministrazione comunale ha proceduto alla ricontrattualizzazione a tempo pieno di 30 dipendenti comunali che erano stati assunti con un servizio di 30 ore settimanali. Come previsto dal piano del fabbisogno 2021, a beneficiare dell’incremento orario sono stati i settori dell’ufficio tecnico comunale, depotenziato negli ultimi anni da numerosi pensionamenti, ed il comando della Polizia Municipale, dove gran parte degli agenti proveniva del bacino degli ex articolisti, con contratti a 18 e 24 ore.

Il nuovo accordo prevede i passaggio per tutti a 30 ore settimanali, secondo i seguenti profili:

Ufficio tecnico

6 ricontrattualizzazioni di unità categorie C istruttori tecnici che dalle attuali 24 ore settimanali passano a 30 ore settimanali;

5 ricontrattualizzazioni di unità categorie C istruttori tecnici che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimanali.

Comando della Polizia Municipale

9 ricontrattualizzazioni di unità di categorie C agenti polizia municipale, che dalle attuali 18 ore settimanali vengono ricontrattualizzati a 30 ore settimanali;

7 ricontrattualizzazioni di unità categorie C agenti polizia municipale, che dalle attuali 24 h settimanali vengono ricontrattualizzati a 30 ore settimanali;

3 ricontrattualizzazioni di unità categorie B ausiliari del traffico, che dalle attuali 18 ore settimanali passano a 30 ore settimana

“Come da programma – commenta l’assessore al personale il vice sindaco Santi Calderone – l’amministrazione comunale ha proceduto alla stabilizzazione di 30 unità di personale, appartenente al corpo di Polizia Municipale e dipendenti istruttori tecnici in servizio presso l’ufficio tecnico. L’amministrazione aveva individuato questi due settori quale prioritari per il buon funzionamento della macchina amministrativa. Nel nuovo anno si provvederà al nuovo piano del fabbisogno del personale e si porterà avanti la ricontrattualizzazione per altri profili. Come già anticipato, si provvederà ad avviare le procedure per il reperimento delle unità di personale necessarie per rafforzare gli uffici e per sopperire ai pensionamenti con particolare riferimento alle categorie D. Intendimento dell’amministrazione è anche quello di attivare percorsi di valorizzazione dei dipendenti. Il tutto, ovviamente, nei limiti dei vincoli normativi ed economici cui l’Ente è sottoposto”.

Sulla vicenda dell’ausiliare del traffico Giose Caliri, rimasta fuori dall’attuale ricontrattualizzazione perchè ha ceduto il suo posto ad un collega, il vice sindaco Calderone chiarisce: “E’ stato una gesto di grande altruismo. La dipendente del comando della Polizia Municipale otterrà comunque per il 2022 l’integrazione oraria fino a 30 ore e sarà inserita nelle prossime ricontrattualizzazioni del personale attualmente a tempo parziale, per le quali abbiamo già richiesto il necessario parere alla Cosfel, considerato che il Comune è tra quelli che ha richiesto un piano di riequilibrio del bilancio”.