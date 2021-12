Il sindaco Calabrò sull’approvazione del bilancio comunale: “Un risultato raggiunto grazie all’impegno di maggioranza ed opposizione”

Il sindaco Pinuccio Calabrò prova a gettare acqua sul fuoco della polemiche, dopo la maratona che ha portato all’approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dopo oltre 10 ore di consiglio comunale. Nelle ultime 24 l’opposizione ha manifestato in tanti modi la sua amarezza per la mancata valutazione degli emendamenti presentati e bocciati dalla maggioranza, annunciando un confronto ancor più accesso in consiglio comunale dopo una fase in cui si c’era stata una collaborazione istituzionale nell’interesse della comunità barcellonese. Il movimento Città Aperta ha diffuso una nota con cui conferma la linea del capogruppo Antonio Mamì, anticipata su 24live.it: “L’atteggiamento della maggioranza nella bocciatura a prescindere degli emendamenti presentati dall’opposizione suscita amarezza perché i gruppi di minoranza hanno sempre dimostrato grande senso di responsabilità andando più volte incontro all’Amministrazione nel difficile iter di approvazione del bilancio di previsione, nell’ottica della condivisione e dell’interesse della città. Si ricorda, solo per citare l’esempio più recente, l’accordo per discutere il bilancio in consiglio prima della fine dell’anno, senza rispettare i tempi tecnici richiesti dal regolamento di contabilità, al fine di non perdere la possibilità di utilizzare fondi da impegnare entro il 31 Dicembre 2021. Sindaco, Giunta e maggioranza consiliare, invece, a dispetto di quanto dichiarato negli ultimi mesi relativamente ad una politica di dialogo e collaborazione con le opposizioni nell’ottica di mettere in atto strategie ottimali per la città, hanno mostrato quale sia il loro reale modus operandi, che si rivela sempre quello di un arroccamento su posizioni di tutela e mantenimento di alcuni equilibri volti più a proteggere rapporti di forza che non a strutturare interventi utili per la comunità”.

Il sindaco Calabrò ha così commentato l’esito della seduta, provando a frenare le tensioni: “Si è chiuso un iter complicato che ci ha permesso di superare lo scoglio apparentemente insormontabile del deficit causato dalla nota sentenza del Tar sull’Imu 2020. Con l’intervenuta approvazione si consegna alla Città lo strumento di programmazione finanziaria per il prossimo triennio. Un successo per certi aspetti insperato che tuttavia non può far dimenticare la situazione di criticità finanziaria che il Comune continua ad attraversare e che in questa fase è stato possibile superare grazie al cosiddetto soccorso normativo della Regione e dello Stato. Un successo che è stato possibile conseguire grazie all’ampia collaborazione che ha fornito il Consiglio Comunale in tutte le sue componenti, le Forze politiche tutte, di minoranza e di maggioranza. Il Consiglio Comunale, i Gruppi consiliari, i singoli consiglieri si sono sottoposti ad un’estenuante maratona durata oltre 10 ore e, soprattutto, per consentire la più rapida approvazione dello strumento contabile, hanno rinunciato a tutti i termini per l’esame preventivo degli emendamenti, che l’ordinamento degli enti locali e i regolamenti comunali prevedono quale loro prerogativa, lavorando anche di notte. Con l’approvazione consiliare si rimuove anche la possibilità che il bilancio venisse approvato dal Commissario ad acta nominato dalla Regione e possono essere attivate le misure che l’Amministrazione, pur nei limiti dettati dalla scarsità di risorse ed utilizzando il contributo regionale, ha programmato nel sociale, nella tutela del territorio e nella prevenzione del dissesto idrogeologico, nella cultura. Ampia soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Avv. Giuseppe Calabrò, e dal Presidente del Consiglio Comunale, Dr. Angelo Paride Pino, i quali entrambi tengono a manifestare la loro gratitudine a tutti i Gruppi politici e a ciascun consigliere per la prova di sinergico impegno civile che hanno dato in ogni momento del percorso di approvazione del bilancio”.