Barcellona, la conferenza di fine anno del sindaco Pinuccio Calabrò: al centro i conti dell’ente e la tutela del territorio

Il sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò ha chiuso il 2021 con una conferenza stampa convocata per formulare gli auguri di buon 2022 ai suoi concittadini, tracciando un breve bilancio sull’operato della sua amministrazione a 15 mesi dall’insediamento avvenuta ad ottobre 2020.

Al centro dell’incontro ci sono stati i temi della tenuta dei conti economici dell’ente e della messa in sicurezza del territorio, con l’annuncio anche della firma del contratto per la nuova pubblica illuminazione e la pubblicazione del bando per il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti, che prevede il porta a porta, con l’eliminazione delle isole ecologiche mobili e dei servizi di potatura e scerbatura, oggetto di un altro appalto. Il sindaco Calabrò ha poi confermato la volontà di creare una fondazione a cui affidare la gestione del Teatro Mandanici.

Vi riproponiamo la diretta della conferenza trasmessa sulla pagine facebook di 24live.it