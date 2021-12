Barcellona, grande successo per l’iniziativa “la 500 dei sogni”

Le vie della città del Longano sono state animate martedì pomeriggio da una 500 d’epoca, addobbata con i colori del Natale.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Agorà Oreto Onlus in collaborazione con l’Anteas Messina, desiderava portare attimi di gioia e spensieratezza in questo momento tanto difficile e rinnovare in ciascuno sentimenti di unione e rinascita. Nonostante le condizioni meteo avverse, grandi e piccini hanno ricevuto leccornie, scattato qualche foto o fatto un giro a bordo della “500 dei sogni”. Molti hanno desiderato scrivere i loro sogni e pensieri di speranza per il 2022 e le frasi più belle potranno far parte di una raccolta realizzata a cura dell’Associazione.

“Per noi è importante dare un segnale di positività – dichiara Roberto Isgrò responsabile dell’associazione Agorà Oreto – in questo difficile fine 2021 e lanciare un messaggio di fiducia per il futuro di ciascuno di noi, della città e dei nostri concittadini siamo sempre disponibili a dare il nostro contributo nella realizzazione di buone pratiche per il nostro territorio”.

Dopo il grande successo dell’iniziativa, tempo permettendo, “la 500 dei sogni” girerà ancora nella nostra città domenica 2 gennaio.