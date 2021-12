Messina, inaugurata l’opera Rĕfĭcĭo di Valeria Cotruzzolà esposta nella presidenza dell’Iacp

Si è svolta oggi la cerimonia di consegna ed inaugurazione dell’opera d’arte Rĕfĭcĭo, realizzata dall’artista siciliana Valeria Cotruzzolà, che da oggi sarà esposizione permanente all’interno della presidenza dell’IACP di Messina.

L’opera, voluta dal presidente dell’Iacp Messina, Giovanni Mazzù, vuole far riflettere su un tema di stringente attualità e di particolare significato sociale qual è quella della violenza sulle donne.

L’artista siciliana Valeria Cotruzzolà è stata invitata a realizzare un’opera su questo tema ed ha creato un vaso in ceramica di circa 30 centimetri intitolato Rĕfĭcĭo, che è stato svelato questa mattina alla presenza di una nutrita rappresentanza del personale dell’IACP, del Direttore Generale Maria Grazia Giacobbe, del Presidente Giovanni Mazzù e degli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, durante i tradizionali auguri di Buon Anno.

“La casa – spiega l’artista Valeria Cotruzzolà – è il secondo “contenitore” dopo il grembo materno, in cui viviamo la prima relazione e il primo contenimento nel placet/piacere. L’ambiente è la madre a livello ancestrale e inconscio, ed è un ambiente che vorremmo fosse sempre placet. Spesso in essa invece si consuma il femminicidio. Questa azione umana complessa, in tutta la sua contraddizione radicale profonda, tende comunque ad unificare elementi. Si percepiscono come scissi, ma che si sono sperimentati, vissuti, fantasticato come totalmente unificati, associati. Nasce dall’incapacità di capire l’altro. Ci si può educare alla relazione. L’essere umano ha un destino evolutivo connaturato che ci dà grande speranza, ha la capacità di trasformare anche ciò che è negativo in positivo. Amare significa meravigliarsi dei potenziali umani che non sappiamo di avere, abbiamo la grande capacità di interpretare l’altro. Senza interpretazione siamo cancellati”.

Il presidente dell’Iacp Messina Giovanni Mazzù ha così chiarito la scelta di sensibilizzare su un argomento di grande attualità come la violenza sulle donne: “Quest’anno ho pensato di rivolgere a tutta la comunità dell’IACP i miei migliori auguri attraverso un’iniziativa che porti la nostra attenzione su un tema di estrema attualità: la violenza sulle donne. Alcune settimane fa ho proposto all’artista siciliana Valeria Cotruzzolà – le cui mani plasmano quotidianamente l’argilla – di realizzare un’opera su questo tema che troverà casa nel nostro Ente. Sono assai grato a Valeria Cotruzzolà per aver accolto il mio invito e per la condivisone del suo percorso creativo e realizzativo di questo suo lavoro”.

Valeria Cotruzzolà, originaria di Milazzo, ha da sempre coltivato la sua passione per l’arte della ceramica che nasce da ragazzina, figlia di un artigiano affascinato da quest’arte millenaria e sorella minore di un allora giovane studente di Pittura ad Urbino. Ha spesso creato oggetti luminosi e ascrivibili al quotidiano, nati con lo scopo di ricollegarci alla materia primordiale che nei suoi lavori non è mai completamente ricoperta dagli smalti. Ha realizzato opere per le maggiori aziende del territorio sia pubbliche che private. La scuola di Musicarterapia nella Globalità dei Linguaggi (metodo Stefania Guerra Lisi) le ha permesso di ampliare la visione dell’arte e le ha dato la possibilità di valorizzarla sotto il profilo sia pedagogico che terapeutico come arte di vivere. Ad oggi segue laboratori e corsi espressivi per bambini e ragazzi affrontando diverse problematiche.