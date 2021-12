Barcellona, lunghe file per i tamponi al Pronto Soccorso: i positivi superano la quota 600

La diffusione del Covid-19 non si ferma neanche a Barcellona Pozzo di Gotto, dove secondo l’ultimo bollettino diffuso dal sindaco Pinuccio Calabrò, i positivi hanno superato la soglia delle 600 unità, attestandosi a 604. Crescono anche i ricoveri negli ospedali della provincia di Messina, che oggi sono 124 con 19 pazienti in terapia intensiva. Nel dettaglio i ricoveri sono 69 a Policlinico (con 12 in terapia intensiva), 34 al Papardo (con 7 in terapia intensiva), 13 a Barcellona ed 8 all’Irccs Piemonte. Tre sono i decessi di oggi, una donna di 72 anni di Villafranca Tirrena ed un uomo di Messina di 80 anni al Policlinico (entrambi non vaccinati) ed una donna di 70 al Papardo.

Sono in calo i dati di Terme Vigliatore, che passa da 102 a 79 positivi, mentre si registra una crescita ad Oliveri con 32 positivi, di cui 15 in un solo giorno. A Furnari i positivi sono 14, mentre salgono i dati di Milazzo, che ieri sera ha raggiunto i 310 positivi.

Nella città del Longano si stanno creando lunghe file sia davanti al Pronto Soccorso, sia nell’area di piazza Mercato a Sant’Andrea, dove sono stati effettuati i tamponi ai soggetti in quarantena (sia perchè positivi, sia perchè contatti con positivi) provenienti da tutto il distretto D28 e non solo da Barcellona. La Polizia Municipale ha gestito le lunghe file sulla via Giorgio La Pira (nelle immagini pubblicate su Facebook) che si sono protratte per tutta la mattinata di oggi.