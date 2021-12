Barcellona, approvato il bilancio dopo una maratona di 10 ore: “no” a tutti gli emendamenti dell’opposizione

Antonio Mamì (Città Aperta): “Con ieri finisce qualsiasi possibilità di collaborazione con l’opposizione, schiantatasi sul muro della tirannia della maggioranza che, d’ora in poi, governerà solo se ha i numeri per governare”.

Il consiglio comunale, al termine di una seduta iniziata poco prima delle 18 e chiusa intorno alle 4:30 di stanotte, ha approvato il Dup ed il bilancio di previsione 2021-2023 con il voto di una maggioranza ricompattata, dopo le tensioni interne delle ultime settimane.

Il voto finale in aula, intorno alle 4 di stanotte, ha registrato 14 voti favorevoli su 24 consiglieri, con sei contrari e quattro assenti. Hanno votato il provvedimento Angelo Paride Pino, Giuseppe Abbate, Fabiana Bartolotta, Gianfranco Benenati, Lidia Pirri, Giorgio Catalfamo, Tindaro Grasso, Stefano La Malfa, Antonella Lepro, Sebastiano Miano, Cesare Molino, Francesco Perdichizzi, Carmelo Pino e Tommaso Pino. Il voto contrario è stato quello di sei esponenti dell’opposizione Angelita Pino, Melangela Scolaro, Gabriele Sidoti, Antonio Mamì, Ilenia Torre e David Bongiovanni, mentre non hanno partecipato al voto Raffaela Campo della minoranza e Giampiero La Rosa, Carmelo Giunta e Agostina Recupero della maggioranza, con gli ultimi due che hanno partecipato alla seduta per via telematica.

Durante la seduta, animata da ben 24 emendamenti, di cui 24 presentati dall’opposizione, non sono mancati momenti di tensione, soprattutto al momento della bocciatura di una proposta della minoranza che chiedeva di stornare 15 mila euro previsti per il rimborso spese all’esperto del sindaco al bilancio Dario Paterniti per metterle a disposizione all’ufficio servizi sociali. La maggioranza ed in particolare i gruppi di Forza Italia hanno fatto quadrato sul punto, bocciando la proposta, tra il disappunto della minoranza. Analogo destino hanno avuto tutti gli altri 24 emendamenti dei consiglieri di opposizione, mentre l’unica modifica accolta dal civico consesso è stato il trasferimento di 3 mila euro dai fondi per incarichi professionali alla pulizia della facciata dell’ex monastero dei Basiliani, più volte oggetto di atti vandalici, con scritte blasfeme apparse negli ultimi mesi. La proposta è stata presentata da alcuni consiglieri comunali di maggioranza e votata anche da parte dell’opposizione.

Il presidente Angelo Paride Pino ha ringraziato i componenti del consiglio comunale per la disponibilità nell’affrontare una seduta così impegnativa, durate come detto oltre 10 ore.

Questo è stato il commento a caldo, postato su social, dalla consigliera comunale Angelita Pino: “Sono stati tutti bocciati dalla maggioranza tutti gli emendamenti presentati dall’opposizione alla proposta di bilancio dell’Amministrazione, riguardanti per lo più aiuti alle fasce più deboli della popolazione (di cui avremo modo di parlare molto compiutamente più avanti). Ma non importa, pur sapendo che le cose sarebbero andate così, con le colleghe Melangela Scolaro e Ilenia Torre, siamo rimaste strenuamente in Aula fino all’ultimo, intervenendo su ogni singolo emendamento, cercando fino all’ultimo di penetrare la corazza del “NO” su tutto ed a prescindere solo perché proveniente dall’opposizione. Noi siamo rimaste perché crediamo che la politica è passione, sofferenza e soprattutto amore per la propria città. E non c’è stanchezza (né fisica né mentale) che tenga. La stanchezza non si sente, quando si fa il proprio dovere, quando si fa ciò che è giusto fare“.

L’amaro in bocca della minoranza è stato espresso invece dal capogruppo di Città Aperta Antonio Mamì: “La seduta di ieri è stata avvilente, dominata dall’arroganza di un’amministrazione che fa la voce grossa gonfiando il petto quando solo qualche giorno prima millantava apertura e ricerca della collaborazione, quando non riusciva a garantirsi i numeri necessari per approvare i provvedimenti in consiglio a causa dei battibecchi fra i gruppi interni alla maggioranza stessa. Probabilmente ieri si è mostrata la vera faccia di questa sindacatura e della maggioranza che la sostiene, con la bocciatura preconcetta degli emendamenti della minoranza che aveva cercato di proporre interventi a favore delle fasce più deboli, ancora più bisognose di attenzione in un periodo di ristrettezze causate della pandemia da COVID-19. Con ieri finisce qualsiasi possibilità di collaborazione con l’opposizione, schiantatasi sul muro della tirannia della maggioranza che, d’ora in poi, governerà solo se ha i numeri per governare”.

Dai profili social dei consiglieri di maggioranza emerge la loro posizione. “Contrariamente a quanto affermano alcuni consiglieri comunali – ha scritto la consigliere del gruppo Azzurri Fabiana Bartolotta – l’amministrazione Calabrò non si è mostrata insensibile ai temi delle disabilità e delle povertà in genere. La dott.ssa Bartolone ha comunicato in aula che questo bilancio prevede un aumento di risorse per i servizi di cui sopra pari a 130.000 euro rispetto al precedente. Aggiungo inoltre a titolo informativo che la cabina di regia lavora silenziosamente, garantendo viveri a chi è costretto all’ isolamento causato dal Covid. E’ noto a tutti la crescita esponenziale dei casi in città ed alle parole si risponde con i fatti nel rispetto della cittadinanza. Questa è la politica!”