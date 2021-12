Terme Vigliatore, scambio di auguri tra l’associazione antiracket Fonte di Libertà ed i vertici della stazione dei Carabinieri

L’assemblea di fine anno dei Soci dell’associazione antiracket e anti usura di Terme Vigliatore “Fonte di Libertà” è stata arricchita dallo scambio di auguri con il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Terme Vigliatore, il Maresciallo Antonino Sottile.

Ai Soci di Fonte di Libertà a margine dell’assemblea il maresciallo Sottile ha donato il Calendario Storico 2022 dell’Arma dei Carabinieri.

“Occorrono piccoli e costanti gesti – ha dichiarato in un messaggio il comandante della stazione di Terme Vigliatore – per rigenerare e costruire un clima sociale ispirato alla legalità. Il rifiuto e la denuncia rispetto ai soprusi della criminalità organizzata è fondamentale per la nostra attività repressiva, ma anche per lo sviluppo e il futuro dei territori. Le Associazioni antiracket sono il terminale della squadra dello Stato, hanno un ruolo determinante ed importantissimo sul territorio“

Il presidente di “Fonte di Libertà”, Benedetto Gianlombardo, nel suo saluto, si è rivolto a tutti i Soci di Fonte di Libertà che da quasi 10 anni contribuiscono a rendere vivo ed efficace questo strumento di difesa civica e prevenzione come rappresentato dall’associazione antiracket. “Colgo l’occasione per fare un appello a tutti i colleghi imprenditori del territorio e liberi professionisti, invitando loro a segnalare alle Istituzioni preposte qualsiasi gesto o atteggiamento che possa rimandare ad una richiesta estorsiva, ad una morsa usuraia o addirittura ad un tentativo di infiltrazione mafiosa nella gestione aziendale e/o professionale. Tutti Noi rappresentanti di “Fonte di Libertà” siamo ben lieti e pronti ad ascoltare gli imprenditori e i liberi professionisti vittime dei reati di usura ed estorsione. La nostra è una rete di solidarietà, di aiuto, di ascolto e di assistenza, che va oltre il nostro piccolo Comune di Terme Vigliatore. Non fosse altro perché molti di Noi hanno subito i medesimi reati, da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. Li abbiamo denunciati e fatti arrestare. Avendo vissuto in prima persona questa esperienza, possiamo capire tutte le paure e le ansie che si generano in chi subisce tali reati, siamo in grado di offrire loro sostegno e vicinanza fattiva“.

Il presidente Gianlombardo ha poi ricordato il progetto “Messina ed Enna Unite contro il racket e l’usura” finanziato dal Pon Legalità 2014/2020, che consente alla rete antiracket di fornire gratuitamente a tutti gli operatori economici e liberi professionisti vittime dei reati, attività di tutoraggio e consulenze professionali di alto profilo. L’obiettivo dell’iniziativa, coordinata dal Vicario della Federazione Italiana Antiracket, Avv. Mario Ceraolo, è quello di creare le condizioni e tracciare alle vittime l’orientamento utile al reinserimento sociale ed umano dell’imprenditore, unitamente al rilancio economico finanziario ed amministrativo della sua attività di impresa.