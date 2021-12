Terme Vigliatore, la diretta su 24live dell’ultimo consiglio comunale del 2021

E’ in programma oggi l’ultima seduta del consiglio comunale di Terme Vigliatore per l’anno 2021. La nostra testata giornalistica trasmette in diretta sulla pagina Facebook di 24live.it.

Questo è l’ordine del giorno fissato dalla presidente Emanuela Ferrara, d’intesa con i capigruppo consiliari:

1. Lettura e approvazione verbali seduta del 25 novembre 2021 ;



2. Riassetto delle società partecipate – art. 20 D. L.gs 175/2016;

3. Approvazione Bilancio Consolidato per l’esercizio 2020 ai sensi dell’art.11 bis del D.Lgs n.118/2011

4. Modifica parziale localizzazione di intervento fognario/acquedotto in Via Verdi – parziale intervento analogo in Via Nazionale Terme.

Buona visione

CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA >>> https://www.facebook.com/24live.it/live_videos/