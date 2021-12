Barcellona, un furgone del trasporto animali urta un ponteggio: investite macchine parcheggiate

Un furgone adibito al trasporto degli animali, per causa in fase di accertamento da parte della Polizia municipale, ha danneggiato un ponteggio edile all’inizio della via Parini, all’altezza degli uffici dell’Asp Veterinaria di Barcellona.

Il mezzo, probabilmente per un guasto meccanico, ha investito il ponteggio ed urtato due automobili parcheggiate sul lato destro dalle carreggiata. Sul posto sono intervenuti non solo gli agenti della Polizia municipale, per i necessari rilievi sulla dinamica dell’incidente, ma anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella massa in sicurezza del ponteggio. La circolazione è per il momento interrotta, in attesa che venga spostato il mezzo, rimasto incastrato nella struttura edile.