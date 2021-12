Barcellona, sono stati consegnati i lavori di consolidamento del ponte sul torrente Mela

Sono stati consegnati stamattina i lavori di “Consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del Ponte sul torrente Mela”, affidati alla ditta aggiudicataria dell’appalto del oltre 5 milioni e 200 mila euro.

Alla consegna erano presenti il deputato regionale Tommaso Calderone, che sulla vicenda ha avviato un proficuo confronto con l’assessore regionale ai lavori pubblici, Marco Falcoone, l’ing. Alleruzzo del Genio Civile di Messina, il sindaco di Barcellona Pinuccio Calabrò ed il titolare dell’impresa di Aragona in provincia di Agrigento, che dovrà eseguire l’importante intervento di messa in sicurezza di una struttura viaria lungo la strada provinciale 75 /b, al confine dei territori di Barcellona e Milazzo.

I tempi di ultimazione dei lavori sono fissati in 540 giorni, ma i responsabili della ditta sperano di anticipare i tempi della consegna di un’infrastruttura nevralgica per la viabilità del comprensorio. Dal 2017 l’attuale ponte viene percorso solo a senso unico alternato con evidenti disagi per gli automobilisti, costretti a lunghe file soprattutto nel periodo estivo.

L’onorevole Tommaso Calderone non nasconde la sua soddisfazione: “Ci ho creduto quando nessuno ci pensava, ho chiesto quando nessuno chiedeva, ho ottenuto mentre gli altri si occupano di polemiche e chiacchiere. Ringrazio l’assessore Regionale alle Infrastrutture, Onorevole Marco Falcone per il suo impegno e la sua disponibilità. Oggi, con il sindaco della mia Città, avvocato Pinuccio Calabrò, abbiamo presenziato alla consegna. Questo è il nostro regalo di Natale a Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e a tutto il comprensorio”.