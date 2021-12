Barcellona, domani in consiglio comunale il bilancio di previsione 2021-2023: si va verso l’approvazione

Il Consiglio comunale di Barcellona si riunirà domani alle 17.30 per discutere su due punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Dup, Documento unico di programmazione e del bilancio triennale di previsione 2021-2023.

Alla vigilia della seduta l’orientamento è quello di un’approvazione dei due provvedimenti già nella giornata di domani, dopo l’incontro delle commissioni consiliari con il sindaco Pinuccio Calabrò, avvenuto alla vigilia di Natale, e quello con la responsabile dell’ufficio ragioneria, la dirigente Elisabetta Bartolone. Dal confronto con l’amministrazione e con i tecnici di palazzo Longano è emersa la necessità di approvare il documento contabile prima della fine dell’anno, senza ulteriore rinvio, così come era stato proposto dall’opposizione, per poter valutare meglio l’opportunità di eventuali emendamenti. E’ infatti stata chiarita l’esigenza, soprattutto dai tecnici dell’ufficio ragioneria, di procedere alla pubblicazione di un bando per la manutenzione straordinaria delle strade entro il 31 dicembre 2021, ma senza il bilancio di previsione approvato tale procedura rischia di bloccarsi, con evidenti problemi nella gestione degli interventi programmati nel 2022. Non è escluso comunque che l’opposizione valuti l’opportunità di presentare alcuni emendamenti, che però potrebbero andare in consiglio senza il parere dei revisori dei conti, considerati i tempi stretti richiesti dalla procedura.

Il sindaco Pinuccio Calabrò ha annunciato la sua presenza in consiglio comunale, dopo aver chiarito nella riunione dei capigruppo alcune scelte strategiche adottate nella rimodulazione del bilancio di previsione, a seguito dell’assegnazione di due finanziamenti prima da parte della Regione (con 1.700.000 mila euro del decreto salva Comuni, sollecitato dall’on. Tommaso Calderone) e del Decreto fiscale al Bilancio dello Stato (che ha garantito un trasferimento di oltre 1.900.000 mila euro). “Con queste due importanti risorse – ha chiarito il primo cittadino – abbiamo inserito in bilancio le somme necessarie per coprire gli effetti della sentenza del Tar Catania, dopo l’annullamento delle delibera Tari 2020, ma siamo riusciti a recuperare somme importanti per costituire un fondo di progettazione, utile per poter accedere ad altri finanziamenti per opere pubbliche ed interventi straordinari sul territorio, insieme a 250 mila euro per la manutenzione delle strade ed altrettante per la cura del verde pubblico, così da migliorare il decoro urbano delle città. Abbiamo compiuto un passo importante per riassestare i conti del Comune, ma dobbiamo già lavorare da adesso per recuperare circa 2 milioni e 200 mila euro per il bilancio di previsione del 2022”.