Covid-19, Natale in mascherina e annullati gli eventi in piazza per il Capodanno

A Barcellona annullati i concerti di Natale al Teatro Currò e di Capodanno al Teatro Mandanici

Davanti ai dati sempre alti del contagio, sia a livello nazionale, sia a livello locale, con 480 positivi comunicati ieri sera dal sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, sono arrivate le nuove misure del Governo nazionale che ha disposto soprattutto l’obbligo di mascherina all’aperta e quella della FFP2 in occasioni di eventi, spettacoli e sui mezzi di trasporto pubblico. Sono stati sospesi gli eventi per Capodanno 2022 ed in generale è stato imposta a chiusura delle discoteche e degli spettacoli all’aperto che implichino assembramenti fino al 31 gennaio 2022.

Il Consiglio dei ministri ha rinviato la valutazione sull’estensione dell’obbligo di vaccini alla Pubblica amministrazione ed eventualmente anche ad altre categorie. Il Green Pass sarà valido 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino a partire dal 1° febbraio 2022 e il green pass rafforzato sarà necessario per l’ingresso in musei, mostre, parchi tematici e parchi di divertimento, centri sociali, sale gioco, sale scommesse e sale bingo e ristorazione al chiuso al banco. L’obbligo della FPP2 è previsto all’interno di cinema, teatri, stadi, nell’ambito di eventi sportivi al chiuso e sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e trasporto pubblico locale ed è vietato il consumo di cibo e bevande in cinema e teatri. E’ confermata la regola del tampone obbligatorio per chi arriva dall’estero anche se è vaccinato ed in caso di positività, si applica la misura dell’isolamento fiduciario per 10 giorni.

Le prime conseguenza del decreto sono arrivate già nelle ultime ore a livello locale. A Messina sono stati sospesi gli eventi di fine anno in piazza con i concerti rinviati di Carmen Consoli e Achille Lauro. Annullati gli eventi in gran parte dei comuni della provincia di Messina, a partire da Barcellona Pozzo di Gotto, dove è stato rinviato il concerto di Capodanno del 2 gennaio 2022 che prevedeva al Teatro Mandanici l’esibizione dell’orchestra di Bulgaria e il concerto di Natale del 26 dicembre al Teatro Currò dei salesiani la performance della banda del Longano.