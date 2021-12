Barcellona, inaugurata la panchina Arcobaleno all’ingresso del parco Magg. La Rosa

E’ stata inaugurata all’ingresso del parco Maggiore La Rosa la panchina Arcobaleno, in difesa dei diritti LGBTQIA+, realizzata dalle artiste della Filicusarte, presieduta da Caterina Barresi, ed ideata dall’Arcigay di Messina e dall’associazione “Città Arcobaleno”. L’iniziativa, patrocinata dal Comune, ha coinvolto anche il movimento “Città aperta” e l’associazione Civicamente, con l’obiettivo ribadito durante la cerimonia di inaugurazione di sensibilizzare i cittadini barcellonesi sui diritti e sul rispetto negati a tante persone, non sono agli omosessuali, ma anche ai migranti, ai disabili ed in generi ai “diversi”.

L’evento è stato moderato da Fabio Alosi dell’associazione Città Arcobaleno, con gli interventi dell’autrice della decorazione Caterina Barresi, che ha sottolineato le difficoltà tecniche nella realizzazione dell’opera legata alla tipologia di materiale con cui è realizzata la panchina, e dei rappresentanti delle associazioni convolte. Hanno preso la parola per un saluto di Danilo Calandra dell’ass. Civicamente, di Rosario Duca di Arcigay di Messina, di Raffealla Campo del movimento Città Aperta, oltre al sindaco di Falcone, Nino Genovese, che annunciato la volontà di ripetere l’iniziativa anche nel suo Comune.

