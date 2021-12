Barcellona, avviato il servizio degli ispettori ambientali volontari

Si è completato l’iter per l’avvio del servizio degli ispettori ambientali volontari, che opereranno sul territorio in collaborazione con gli agenti della Polizia municipale.

Da oggi saranno dislocati in alcune zone del territorio, soprattutto in prossimità delle isole ecologiche, per condurre una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle attività commerciali sul corretto conferimento dei rifiuti. Saranno un deterrente anche per il rispetto del divieto di abbandono degli stessi e del rispetto del decoro urbano.