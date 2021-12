Morte di Matteo Rosana, dopo 13 anni la Corte d’Appello condanna due infermiere

La Corte di Appello di Messina – Sezione Penale – (Presidente Dott. Carmelo Blatti, Consiglieri Dott. Bruno Sagone e Dott.ssa Silvana Cannizzaro), in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Messina che aveva assolto tutti gli imputati, ha affermato la responsabilità ai soli fini civili di due infermiere per il reato loro ascritto di omicidio colposo.

Nonostante la intervenuta prescrizione, le infermiere sono state condannate al risarcimento dei danni nei confronti dei genitori del piccolo Matteo Rosana.

I genitori sono stati difesi dagli avvocati Tommaso Autru Ryolo e Antoniele Imbesi che hanno sostenuto che non si è trattata di una tragica fatalità, ma di colpa, negligenza e imprudenza di chi doveva monitorare le condizioni del bambino, quantomeno, la notte successiva al secondo intervento.

Si chiude in Appello la tragica vicenda della morte del piccolo Matteo, di soli 7 anni. Dopo una lunga camera di consiglio la Corte messinese ritiene che non sia stata una tragica fatalità, ma la conseguenza di condotte colpose.

Dopo 13 anni si fa chiarezza su una drammatica vicenda.

I genitori di Matteo, di Noto, non si sono mai rassegnati al fatto che si trattasse di una tragica casualità, ma hanno denunciato.

Il bimbo, nonostante una malformazione cardiaca che aveva imposto la necessità del duplice intervento, fino a quel momento, a differenza di quanto dichiarato dal vice direttore sanitario dell’epoca del San Vincenzo, non aveva mai subito altri interventi in emodinamica.

Matteo subiva due delicati interventi chirurgici al cuore in data 22 e 28 ottobre 2008. Subito dopo il secondo intervento, veniva trasferito nel reparto ordinario di degenza. La stessa notte il bambino accusava tachicardia, dispnea e sudorazione. Le richieste disperate dei genitori alle infermiere restavano inascoltate. Anzi i genitori ricevevano rassicurazioni sul fatto che era tutto regolare. La mattina del 29 i sanitari troppo tardi si accorgevano che le condizioni del bambino erano gravissime ed era insorto un tamponamento cardiaco. Inutile si è rivelato il terzo intervento di urgenza per drenare il versamento alla base della grave sofferenza manifestata dal bambino durante la notte. Matteo ha così perso la vita. Il Tribunale di Messina in data 21 aprile 2016 aveva assolto tutti gli imputati, ritenendo la insussistenza del fatto. Il Procuratore Generale in Appello aveva chiesto la conferma della sentenza di assoluzione.

Gli avvocati Tommaso Autru Ryolo ed Antoniele Imbesi hanno richiesto, invece, la rinnovazione della istruttoria e la Corte ha disposto una perizia collegiale, affidata ai professori Ricci, Gallotta e Buonocore. Nonostante i periti abbiano escluso la responsabilità di tutti gli imputati, la difesa ha evidenziato le gravi incongruenze della perizia e la Corte di Appello ha ritenuto la responsabilità delle infermiere. Le stesse sono accusate di avere omesso di rilevare nel corso del turno 21-7, nella notte tra il 28 ed il 29 ottobre 2008, l’incremento della frequenza cardiaca del piccolo Matteo e l’insorgenza di altri sintomi e segni e di allertare il medico reperibile, malgrado siano state ripetutamente sollecitate in tal senso dai genitori.