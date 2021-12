Fondi per il rilancio del florovivaismo, i sindaci Cipriano e Pietrafitta chiedono un incontro alla Regione

I sindaci Bartolo Cipriano di Terme Vigliatore e Carmelo Pietrofitta di Mazzarra Sant’Andrea hanno inviato una nota all’assessore regionale dell’agricoltura Antonio Scilla e al dirigente generale Dario Caltabellotta per chiedere un incontro con gli imprenditori del settore in vista dell’imminente pubblicazione del bando sui progetti integrati di filiera (PIF).

Nel comparto del florovivaismo, il bando, come dichiarato dai vertici regionali, avrà una dotazione finanziaria di 15 milioni di euro. “Il settore è stato duramente colpito dal lock down del 2020 ed ha subito una penalizzazione nei bandi Prs Sicilia 2014-2020. I progetti integrati di filiera rappresentano un’opportunità di rilancio per il florovivaismo, che ha il compito di trainare gran parte dell’economia nei nostri territori. Gli imprenditori non posso lasciarsi sfuggire questa opportunità per aumentare la competitività delle loro aziende e di tutto indotto che ruota attorno al settore”.