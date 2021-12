Barcellona, da domani chiude di nuovo il reparto di riabilitazione del Cutroni Zodda

La cronica assenza di personale infermieristico e di operatori socio-sanitari in servizio presso l’ospedale Cutroni Zodda di Barcellona ha prodotto nell’ennesimo disservizio per gli utenti del comprensorio.

Con la crescita della diffusione dei contagi da Covid-19, la direzione dell’Asp Messina ha predisposto le strutture ospedaliere per fronteggiare la situazione di emergenza. Nella riorganizzazione dei servizi è stato così penalizzato il reparto di Riabilitazione del nosocomio barcellonese, coordinata dal primario Giuseppe Quattrocchi, con il trasferimento verso le unità operative Covid di infermieri ed operatori socio-sanitari. Resta invece operativa la Chirurgia no Covid di Barcellona, mentre da domani pomeriggio saranno dimessi i pazienti ricoverati in Riabilitazione, che resterà attiva solo con un servizio ambulatoriale presso la struttura di via Statale Oreto.

Dopo la riattivazione del servizio ad inizio novembre, la speranza di medici e paramedici era quella di poter proseguire il servizio offerta all’interno del reparto, dotato di strumentazione adeguata alla riabilitazione dei pazienti nella fase post-operatoria, ma non solo. Le rassicurazione dei vertici aziendale si sono però scontrate contro la difficoltà legale all’impennata dei contagi e alla carenza di personale. Un fiore all’occhiello della struttura ospedaliera barcellonese, l’unica nel territorio dell’Asp Messina, viene così sospesa e non potrà garantire l’ottimo assistenza fornita ai pazienti.