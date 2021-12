Al parco Maggiore La Rosa sarà inaugurata una panchina Arcobaleno per i diritti LGBT

La panchina Arcobaleno, in difesa dei diritti LGBT, sarà inaugurata giovedì 23 dicembre alle 16 nel parco Maggiore La Rosa. La panchina, realizzata dall’associazione FilicusArte presieduta da Caterina Barresi e da Civicamente, è finanziata dall’Arcigay di Messina e dall’associazione “Città Arcobaleno”. L’evento, che è patrocinato dal Comune e coinvolge anche il movimento “Città aperta” e l’associazione Civicamente, intende sensibilizzare i cittadini barcellonesi sui diritti LGBT.

Si tratta di una panchina che, sulla scia di quelle rosse comparse in molte città italiane contro la violenza sulle donne o quella gialla contro le diverse forme di bullismo, testimoni in questo caso il sostegno alla comunità LGBT, spesso vittima di violenza ed aggressione.

L’idea nasce dalla sensibilità dimostrata da un gruppo di ragazze e ragazzi che indipendentemente dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, hanno ritenuto che fosse necessario fare qualcosa in relazione a tematiche LGBTQIA+ pure nella nostra città. L’amministrazione Comunale nell’aderire, come già proposto da Arcigay e richiesto nella mozione città arcobaleno approvata dal Consiglio comunale alla rete READY Nazionale contro le discriminazioni, ha dimostrato grande sensibilità.

L’incontro avvenuto presso la sede Comunale, grazie alla mediazione dell’Assessore Avv. Paolo Pino, ha reso evidente fin da subito la disponibilità dell’Amministrazione a trattare temi sensibili come quelli che riguardano le persone LGBT+. All’Incontro era presente quasi tutta la Giunta Municipale ed il Sindaco, Avv. Pinuccio Calabrò ha voluto con fermezza mettere in chiaro che l’Amministrazione Comunale di Barcellona P.G ripudia ogni forma di discriminazione. A prova di quanto detto, in pochissimi giorni la Giunta Comunale ha votato l’adesione alla Rete Ready ed in brevissimo tempo il Consiglio Comunale, grazie anche all’impegno del Consigliere Mamì di Città Aperta, ha ratificato la scelta della Giunta.

“La sensibilità dimostrata sul tema dall’amministrazione comunale – si legge in una nota dell’Arcigay Messina – ci ha incoraggiato a chiedere un ulteriore passo, la realizzazione di una panchina Arcobaleno, che se per molti poteva essere solo un atto simbolico, per la Comunità LGBT+ e non solo, sarebbe stato un atto di civiltà che avrebbe confermato qualora ce ne fosse stato bisogno, la sensibilità dell’Amministrazione e del civico consesso”.

L’Amministrazione Comunale ha risposto celermente, patrocinandola e indicando anche il luogo dove si sarebbe dovuta realizzare, proprio dove auspicavano i richiedenti. “L’adesione alla Rete READY e la Panchina che inauguriamo col patrocinio del Comune di Barcellona P.G – continua il comunicato – vogliono essere uno stimolo a tutta la comunità barcellonese al rispetto per tutte, tutti e tuttu e l’auspicio che Barcellona P.G possa essere una città sempre più inclusiva. Nel ringraziare ancora una volta il Sindaco, l’Amministrazione Comunale e il Civico consesso, non possiamo non rivolgere un ringraziamento a quant* a Barcellona P.G stanno dando il loro contributo alla realizzazione della Panchina“.