Polizia Municipale di Barcellona, non sarà rinnovato l’incarico al comandante Ganci: rientra in organico Rosario Maimone

Il capitano Pinella Italiano e il comandante Castrense Ganci

Il comandante della Polizia Municipale Castrense Ganci ed il capitano Pinella Italiano concluderanno il loro incarico presso il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto alla data del 31 dicembre 2021. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha infatti comunicato la decisione di non rinnovare l’incarico ai due ufficiali, che torneranno ad operare le loro sedi di provenienza. Il comandante Ganci rientrerà a tempo pieno a guidare il comando di Monreale e Borgetto, mentre il capitano Italiano tornerà in servizio a Milazzo. I due funzionari, nell’anno che sta per concludersi, hanno dovuto fronteggiare la cronica carenza di personale all’interno del corpo della Polizia Municipale, dopo il pensionamento di gran parte degli ispettori a tempo pieno. Con un numero ridotto di uomini a disposizione, in gran parte assunti dal bacino degli ex contrattasti di palazzo Longano con un monte orario variabile tra 18 e 24 ore, non sono mancate le difficoltà nell’attività quotidiana di controllo del territorio. Le scelte del comandante Ganci hanno prodotto importanti risultati in termini di vigilanza sulle violazioni alle norme ambientali ed al codice della strada, ma nell’ultimo periodo probabilmente il necessario rapporto di fiducia con l’amministrazione comunale si è via via incrinato, soprattutto dopo la querelle sulla viabilità nella zona del nuovo ponte sul Longano a Calderà, fino alla decisione del primo cittadino di non rinnovare l’incarico iniziato 12 mesi fa.

La giunta comunale, in attesa di definire le procedure per l’assegnazione dell’incarico ad un nuovo comandante, per fronteggiare le esigenze legate all’attività della Polizia municipale nel periodo delle feste di fine anno, ha proceduto al reintegro già da oggi all’interno del corpo dell’ex comandante Rosario Maimone, che nell’ultimo periodo era assegnato al servizio di Vigilanza Ambientale e degli altri ruoli di coordinamento attribuiti dal Dirigente del V° Settore. La delibera di giunta affida al Dirigente Amministrativo della Polizia Municipale ed al Dirigente V Settore l’adozione degli atti di raccordo o di completamento organizzativo necessari nel rispetto delle competenze, professionalità e declaratorie contrattuali. A gennaio 2022 sarà avviata la selezione per la scelta del nuovo comandante e, come spesso accaduto in questi ultimi anni, sarà un incarico fiduciario assegnato dal sindaco della città, tra coloro che presenteranno la loro candidatura.