La Pigna d’argento 2021 per l’impegno letterario è stata assegnato al barcellonese Giovanni Macrì

L’Accademia di Sicilia, con la collaborazione del Comune di Palermo, nel quadro delle sue attività istituzionali, ha fondato un premio giunto alla 33esimae edizione, che viene attribuito annualmente a insigni cittadini che, nati od operanti in Sicilia, si sono particolarmente distinti, ciascuno nel proprio settore professionale, dando alla nostra Terra un’immagine di operosità e di cultura.

L’ambito riconoscimento è stato assegnato a personalità di elevato spessore come Capi di Stato e di Governo, Vertici delle Istituzioni Civili e Militari, artisti, letterati e scienziati di chiara fama, imprenditori di eccellenza, alti prelati e gente comune impegnata nel volontariato e nella difesa dei diritti umani, della legalità e della pace. Nel 2004 una Speciale Pigna d’Oro per la Pace è stata consegnata a San Giovanni Paolo II, Sommo Pontefice, alla presenza di migliaia di persone plaudenti.

L’edizione 2021 si è tenuta nella sala “De Seta” ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo ed il riconoscimento della “Pigna d’argento” per il suo impegno letterario è stato consegnato allo scrittore barcellonese Giovanni Macrì, che ha ricevuto il premio dalle mani della figlia Roberta, accademica onoraria, e da quelle del Presidente provinciale di Messina, il cav. Filippo Scolareci. Nella motivazione del premio si fa riferimento alla stesura delle sue opere letterarie simbolicamente originali ed emblematicamente creative.

”E’ stata una grande emozione – racconta il dottore Macrì – ed un momento indicibile! Ringrazio a tutto il Senato Accademico che ha all’unanimità ritenuto di conferirmi tale Premio. Dopo la medaglia del Senato della Repubblica assegnatami in quel di Asti in seno al Premio letterario “Vittorio Alfieri”, esprimo la mia soddisfazione per quest’altro prestigioso riconoscimento”. La premiazione è stata arricchita dalla musica del duo di cantanti folk siciliani, Calandra&Calandra, dalle voci di tre tenori del Coro Lirico Siciliano, dal sax di Raimondo Di Matteo e della performance del M° Giandomenico Anellino che danzavano sublimemente sulle corde della sua chitarra. La manifestazione è stata dedicata al compianto Tony Marotta.