Covid-19, crescono ancora i numeri del contagio a Barcellona: i positivi sono 406

Crescono ancora i dati sul numero dei positivi a Barcellona Pozzo di Gotto. Il sindaco Pinuccio Calabrò ha comunicato che secondo i dati della piattaforma Asp nella città del Longano gli attuali positivi sono 406. Si tratta di numeri mai raggiunti fin qui nell’arco di quasi due anni di pandemia.

Con la stessa comunicazione, il primo cittadino conferma che sono solo 3 i barcellonesi ricoverati con sintomi e che presso i centri vaccinali della città sono state somministrate 334 dosi di vaccini, con un dato condizionato dalla limitazione imposta dalle direzione provinciale nella distribuzione del Pfizer per coloro che devono sottoporsi alla prima od alla terza dose del vaccino.

I numeri non sorridono neanche a Terme Vigliatore, in zona arancione da giovedì scorso, con 109 positivi nell’ultimo report diffuso dal Comune. Lo stesso si può dire per Milazzo, dopo i positivi secondo l’aggiornamento di ieri sera sono 231.