Barcellona, assolta anestesista: era accusata di aver falsificato un referto dopo la morte di un 33enne

Il giudice monocratico del tribunale di Barcellona, Silvia Spina, ha assolto un’anestesista in servizio presso l’ospedale Cutroni Zodda dall’accusa di aver falsificato la cartella anestesiologia di un paziente di 33 anni, che si preparava ad un intervento chirurgico per l’asportazione di un’ernia inguinale.

L’avv. Tommaso Calderone

L’uomo venne operato nel 2008 a distanza di alcuni giorni dalla consulenza anestesiologica e morì dopo 15 giorni di ricovero all’ospedale Papardo di Messina. Una prima inchiesta della Procura si era conclusa con l’archiviazione a carico dei medici, che avevano effettuato l’operazione, accusati di omicidio colposo. Il giudice in quella circostanza non aveva riscontrato negligenze da parte dei sanitari. I familiari, rappresentati dagli avvocati Maruzza Pino e Vittorio La Rosa, avevano presentato una seconda denuncia alla Procura, imputando all’anestesista una presunta falsificazione della cartella redatta in occasione della consulenza. I familiari asserivano che il loro congiunto non aveva dato il suo assenso alla pratica dell’anestesia totale, chiedendo espressamente l’anestesia epidurale. L’anestesista venne rinviata a giudizio, con l’accusa di aver modificato i termini dell’assenso del paziente. I medici durante l’intervento chirurgico avevano richiesto l’anestesia epidurale all’anestesista di turno, diverso dall’indagata, che non era presente in sala operazione. Durante l’esecuzione dell’operazione è stato però necessario il ricorso all’anestesia totale, perché il paziente non sarebbe riuscito a sopportare il dolore.

Alla fine del processo il giudice monocratico ha accolto la tesi degli avvocati difensori Tommaso Calderone e Gabriella Caccamo, che escludeva la falsificazione dei documenti, disponendo così l’assoluzione dell’anestesista con formula piena, perché in fatto non sussiste.