Il pizzaiolo barcellonese Alessandro Consoli è il Super Campione della Pizza Bianca

Alessandro Consoli, giovane pizzaiolo di Barcellona Pozzo di Gotto, ha ottenuto il primo posto assoluto nel campionato mondiale di Pizza Bianca, organizzato dall’Accademia Italia Malta Pizza Association.

Il torneo si è svolto al Palabrancati di Ispica, in provincia di Ragusa e Consoli ha raggiunto, ancora una volta, risultati incredibili in ben sette categorie. Insieme alla conquista del primo posto assoluto come Super Campione Mondiale, il pizzaiolo barcellonese ha ottenuto il 2° posto nella categoria “Pizza Classica” e nella “Margherita Napoletana”, il 5° posto nella “Pizza Dessert”, il 9° posto nella “Pizza Km 0”, il 1° posto nella categoria “Coreografia” e infine il 3° nella “Pizza Larga”. Alessandro Consoli, classe 1991, ha così avuto la sua capacità di portare alto il nome della città di Barcellona Pozzo di Gotto.