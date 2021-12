Il Governo pronto a chiudere le piazze a Capodanno: l’Italia rischia di tornare in arancione

Non è ancora ufficiale, ma la linea del Governo nazionale e della Regione siciliana è quella di chiudere le piazze per gli eventi che i Comuni stavano programmando in occasione della notte di Capodanno.

La diffusione dei contati da Covid-19, favorita dalla variante Omicron, stanno spingendo le istituzione a disporre una misura preventiva per provare a limitare l’impatto di un periodo a rischio come le feste di fine anno. La decisione sarà comunicato probabilmente dopo la cabina di regia del 23 dicembre, ma secondo le ultime indiscrezioni confermate l’orientamento è quello della chiusura delle piazze per la notte dell’ultimo dell’anno con il divieto di qualsiasi manifestazione che possa favorire gli assembramenti. Tra i possibili provvedimento c’è anche l’obbligo di un tampone negativo per partecipare ai cenoni, alle feste ed alle iniziative che possono creare assembramenti.

L’incremento lento ma costante dei numeri sull’occupazione dei posti letto a livello nazionale potrebbero spingere il Ministro della Salute, dopo il confronto del 23 dicembre, a predisporre altre restrizioni alla mobilità, con un’ipotesi di zona arancione per tutta Italia.