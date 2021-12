Il concerto di Capodanno al Teatro Mandanici: il 2 gennaio sul palco l’orchestra Bulgaria Classic

Barcellona Pozzo di Gotto ospiterà all’inizio del 2022 un grande evento culturale che segna la ripartenza del Teatro Placido Mandanici. Domenica 2 Gennaio è in programma il tradizionale Concerto di Capodanno, con brani eseguiti dalla celebre Orchestra Sinfonica Bulgaria Classic, diretta dal Maestro Orazio Baronello.

Nelle intenzioni dell’amministrazione comunale sarà sicuramente una splendida occasione di rinascita, dopo due anni di fermo che hanno visto le attività culturali, in gravi ambasce, cedere il passo a un assordante silenzio.

Il Gran Concerto di Capodanno rappresenta una ulteriore scommessa dell’Amministrazione Comunale guidata da Pinuccio Calabrò, con l’esperto per il Teatro Alberto Munafò Siragusa, e fa parte di un più ampio progetto di valorizzazione del teatro comunale che ha preso avvio con la Prima Stagione Estiva del Teatro Mandanici, negli scorsi mesi di luglio e agosto, e che proseguirà con numerose altre iniziative culturali di alto spessore, che mirano a porre la città al centro di una azione di rinascita, volano di sviluppo culturale per l’intero comprensorio, e non solo.